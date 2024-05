Blitz dei carabinieri in sede Napoli | ecco cosa stavano cercando

Marigliano – blitz dei carabinieri nei quartieri popolari Pontecitra di Marigliano e Legge 219 di Castello di Cisterna : due giovani in manette, sequestrate armi, ingenti quantità di droga e denaro contante. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile – Sezione Operativa della Compagnia di ... primacampania

Chieti - Due maggiorenni e un minorenne sono stati arrestati per una serie di furti d' Auto nell'area industriale di Atessa. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Atessa, con il supporto di personale di San Severo, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare ... abruzzo24ore.tv

Fermo, 22 maggio 2024 - Aveva violato ripetutamente le norme sulla sicurezza sul lavoro, con ambienti ritenuti pericolosi , utilizzando prodotti scaduti o senza etichette in italiano e per la mancanza dei requisiti del personale. Per questo motivo la titolare di un centro estetico e massaggi , una ... ilrestodelcarlino

Droga, furti e rifiuti: blitz con 27 arresti a Borgo Nuovo, Cep e Cruillas - Droga, furti e rifiuti: blitz con 27 arresti a Borgo Nuovo, Cep e Cruillas - PALERMO – Dalla droga alle armi, dal furto all’estorsione, dal traffico di rifiuti ai “cavalli di ritorno”. blitz dei carabinieri del Comando provinciale di Palermo. Sono 27 le persone raggiunte da un ... livesicilia

Beneficenza per Udinese-Napoli, blitz dei carabinieri negli uffici del Napoli: il motivo - Beneficenza per Udinese-Napoli, blitz dei carabinieri negli uffici del Napoli: il motivo - blitz dei carabinieri in casa Napoli. Le forze dell'ordine si sono recate negli uffici del Napoli di Fuorigrotta e di Castel Volturno, alla ricerca di documenti che attestino la rendicontazione degli ... tuttonapoli

Inchiesta sui maxi-schermi a pagamento per la partita scudetto. Ispezioni nelle sedi del Calcio Napoli - Inchiesta sui maxi-schermi a pagamento per la partita scudetto. Ispezioni nelle sedi del Calcio Napoli - Ispezioni dei carabinieri nelle sedi del Calcio Napoli nell'ambito dell'inchiesta della Corte dei Conti sui maxi-schermi a pagamento per la partita scudetto Udinese-Napoli del 4 maggio 2023 che furono ... fanpage