Blade | ennesimo cambio di sceneggiatura per il film MCU

(Di lunedì 27 maggio 2024) Annunciato quattro anni fa al San Diego Comic-Con, il film MCUha attraversato un processo incerto e tortuoso composto da numerosi cambi di registi e sceneggiatori. E proprio quando sembrava che si fosse giunti al punto in cui le riprese potessero iniziare ecco che le nuove indiscrezioni annunciano che si presenta un ennesima importante riscrittura. Dopo un recente aggiornamento di Production Weekly sembrava che il film fosse ormai pronto e invece si è presentato un ulteriore ostacolo. Secondo Daniel Richtman, noto insider della Marvel, si sta attualmente cercando un nuovo scrittore per dare alla sceneggiatura un’altra profonda revisione. Anche se a quanto pare la storia complessiva è stata terminata, e le riprese dovrebbero comunque girare entro la fine dell’anno in Messico o Brasile.

