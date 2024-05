Bitec - automazione e pannelli solari per rendere le case efficienti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) IL FONDATORE, amministratore e socio dellaElettrosistemi Fabio Biondini, è il classico imprenditore che si è fatto da solo. A 16 anni lasciò la scuola, il popoloso e popolare Itis (Istituto tecnico industriale statale) di Terni, per tuffarsi nel lavoro, lui che d’impianti elettrici già se ne intendeva e a quell’età, come poi è anche normale, non aveva granché voglia di studiare. Oggi la, costituita nel 2000, ha due sedi, a Terni e in Sardegna, conta trenta dipendenti e realizza impianti tecnologici di tipo elettrico e meccanico nei più diversi ambiti d’applicazione, non ultimo quello delle “green“, che fanno litigare i politici ma rappresentano, volenti o nolenti, l’abitabilità del futuro. Fabio comunque il diploma superiore poi lo ha comunque conseguito perché, con la ’maturità’ acquisita, si è accorto che gli mancava.