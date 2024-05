Bimba di 8 anni scompare nel nulla I genitori la facevano dormire con droga e armi

Ogni giorno spariscono 60 bambini. Solo il 40% viene ritrovato - Ogni giorno spariscono 60 bambini. Solo il 40% viene ritrovato - Nel 2023, in Italia, sono scomparse quasi 30mila persone: quasi 80 persone ogni giorno: 3 volte su 4 sono minori. Significa che ogni giorno spariscono 60 bambini. Solo il 40,6% di questi viene ... vita

Scompare bambina di 8 anni affidata agli zii dopo l'arresto dei genitori

Dormiva tra droga e armi cariche, sospesa la patria potestà ai genitori: la piccola viveva in una comunità e nel weekend con gli zii

Qualità della vita per fasce d'età: Sondrio top per bimbi. Gorizia per giovani, Trento per anziani

L'indagine presentata al Festival dell'Economia. Le tre classifiche individuano le province dove bambini, giovani e anziani vivono meglio. Il Sud in coda, male le grandi città per gli under 35