Bimba di 8 anni fugge da casa degli zii a cui è stata affidata Ricerche in corso

Una Bimba di 8 anni si è allontanata da casa degli zii durante il weekend che avrebbe dovuto passare con loro. La piccola, residente nel Chieti no, era stata affidata in maniera congiunta ai parenti e a una comunità dopo l'arresto dei genitori per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e ... fanpage

