Biliardo Al Palamariotti le finali provinciali del campionato Uisp

(Di lunedì 27 maggio 2024) Per la seconda settimana consecutiva, ilsarà teatro del grandespezzino. Dopo aver assegnato i titolia coppie e individuali delle varie categorie, è venuto il momento dei team. A cura della Legadella Spezia e della Valdimagra, presieduta da Franco Stuttgard, spazio quindi alledei campionati a squadre. Primo appuntamento stasera con la sfida della Serie C tra Arci La Lizza e Arci Campetto, mercoledì Arci Riccò e Bar Centrale si contenderanno lo scettro della Serie B. Il clou venerdì quando a giocarsi lo scudetto saranno, Abs Sarzana e Arci Termo. L’ingresso per le treè sempre libero (con lo stesso inizio, alle 20.50) e la manifestazione ha il patrocinio del Comune della Spezia.