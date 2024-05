Bigica ricorda | Rivincita contro l’Inter Primavera Loro dominanti

(Di lunedì 27 maggio 2024) L’allenatore del Sassuolo Emilianosi è preso una vendetta non indifferente nei confronti del. Le parole a caldo dopo la vittoria in semifinale Scudetto su Sportitalia. VITTORIA –porta a termine un completo disastro al Viola Park, prendendo 3 gol e non entrando mai in partitail Sassuolo. L’allenatore neroverde Emilianone parla in questo modo: «Non avevo digerito la semifinale dell’anno scorso, è unaquesta. Arrivata questa vittoria battendo Atalanta e Inter, i nerazzurri hanno dominato la regular season e ce le hanno suonate in campionato. Avevamo recuperato energie fisiche, mentali e nervose. I ragazzi sapevano dell’importanza della partita e siamo stati bravi a conquistare meritatamente la finale.

