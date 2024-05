Biggeri a Fanpage | “Guerra non è partita a Risiko basta con strategia miope basata solo su armi”

(Di lunedì 27 maggio 2024) "Da oltre due anni ormai inviamo regolarmente armi, missili e munizioni in Ucraina e nonostante questo l’esercito russo si trova in una posizione favorevole sul campo di battaglia. L’equilibrio di cui parla la Meloni si può trovaresul terreno di una soluzione negoziale": lo dice Ugo, fondatore di Banca Etica e oggi candidato con il M5s alle elezioni europee, in un'intervista con.it. .

Lollobrigida: “L’antifascismo ha portato a morti, termine troppo generico” - Lollobrigida: “L’antifascismo ha portato a morti, termine troppo generico” - Il presidente del M5S: "Abbiamo delle liste di costruttori di pace, ma non solo. Da Tridico ad Antoci fino a biggeri, e oggi annuncio anche Carolina Morace" ... dire

Luca Jahier (Pd): «Un’agenda della speranza per l’Europa» - Luca Jahier (Pd): «Un’agenda della speranza per l’Europa» - Dopo una lunga militanza nella cooperazione e nell'associazionismo, questo torinese classe 1962 s'è impegnato per anni nel Comitato economico e sociale europeo - Cese, che ha anche presieduto per un b ... vita

Ugo Biggeri (M5s): «L’Europa faccia la transizione ecologica non quella militare» - Ugo biggeri (M5s): «L’Europa faccia la transizione ecologica non quella militare» - L'ex-presidente di Banca Etica e Etica Sgr in campo con Conte e Grillo. «Nel M5s trovo un'attenzione alla pace e ai più deboli che ha caratterizzato sempre il mio impegno». E assicura che il movimento ... vita