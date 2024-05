Biblioteca provinciale le dipendenti senza lo stipendio di aprile | incontro a Sannio Europa con il nuovo manager Del Vecchio

(Di lunedì 27 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti La vertenza sindacale degli addetti ai serviziri presso e per conto della Provincia di Benevento torna alla ribalta. Primoquesto pomeriggio tra ledella, il sindacato Cgil con i segretari Domenico Raffa e Antonella Rubbo, da un lato ed ilamministratore di, società che si occupa dei beni culturali della Provincia di Benevento, Raffaele Del, dall’altro. L’si è tenuto nella sede della partecipata della provincia al viale Mellusi. Si è trattato di un primo approccio con ilche ha preso il posto di Giuseppe Sauchella che, secondo idella cooperativa addetta ai serviziri e la stessa Cgil, non avrebbe mostrato la necessaria sensibilità a risolvere i problemi salariali denunciati.

