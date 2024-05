Biasin | Mercato Inter il messaggio Lautaro Martinez? Sensazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 27 maggio 2024) Fabrizioha parlato anche del possibiledell’dicendo la sua anche sull’eventuale rinnovo di. CONTINUITÀ – Queste le parole di Fabriziosull’in vista della prossima stagione e dopo il passaggio da Zhang ad Oaktree, nel corso di Radio Serie A. «Come si migliora questa squadra e soprattutto come si riparte dopo questi cambiamenti? La cosa migliore che si può fare, secondo me, è dare una sorta di continuità a quello che si è fatto nelle ultime stagioni. Nelle ultime stagioni non si è buttato un centesimo, anzi tendenzialmente lo hai portato a casa. Il risultato è una squadra che è parsa ancora più forte rispetto al passato. E quindi io credo che il fondo Oaktree ci ha tenuto a presentarsi facendo intendere di non essere un’entità astratta.