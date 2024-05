Bergamo un incontro pubblico per discutere del tema della viabilità cittadina

(Di lunedì 27 maggio 2024). Sono 40.000 le macchine che quotidianamente entrano nella città dinella fascia oraria considerata come più critica, quella che va dalle 7 alle 10 del mattino. Ma anche verso sera i numeri restano alti. A questo si aggiungono le migliaia di pendolari che si muovono in treno verso Milano e i moltissimi studenti che usano corriere e autobus per raggiungere gli istituti superiori. Per non parlare degli spostamenti dei turisti o dei mezzi commerciali. Alla luce di questo scenario, martedì 28 maggio alle 18 lanza è invitata ad undal titolo “Mobilità: per non ingranare la retromarcia” e organizzato nella Sala Riunioni dell’Hotel Palazzo Santo Spirito a. L’evento sarà introdotto da Marco Berlanda, candidato nella listaEuropea.

LA PARTITA. Almeno 20mila i tifosi bergamaschi che sono andati in bus e treno, ma anche in auto a Roma per la finale di Coppa Italia. E per chi resta in città pronto il maxischermo in piazza Vittorio Veneto. ecodibergamo

Le pagelle di Atalanta-Leverkusen 3-0 I voti all’Atalanta Musso 8 – Uscita coi pugni iniziale per prender coraggio, poi solo parate di sicurezza. Un paio di brividi, giusto per provare l’ebbrezza, ma di tiri in porta non ne incassa nemmeno uno. Djimsiti 8.5 – Il giallo a metà primo tempo non gli ... bergamonews

Dublino (Irlanda). È stato il primo acquisto voluto e sponsorizzato da Lee Congerton, che lo aveva già voluto portare al Leicester. Oggi il manager gallese non fa più parte dell’Atalanta, ha preso altre strade, ma da qualche parte in Arabia Saudita probabilmente anche lui ha esultato, abbozzando ... bergamonews

Quattro passi nella storia: dal borgo di Scanzo al Monte Bastia - Quattro passi nella storia: dal borgo di Scanzo al Monte Bastia - La Strada del Moscato di Scanzo vi aspetta per con tre imperdibili occasioni per scoprire e gustare il nostro territorio! I CuStodiS vi aspettano per mostrarvi le eccellenze del territorio: arte, cult ... ecodibergamo

I sentieri dell’olio e del vino nella conca di Tribulina - I sentieri dell’olio e del vino nella conca di Tribulina - La Strada del Moscato di Scanzo vi aspetta per con tre imperdibili occasioni per scoprire e gustare il nostro territorio! I CuStodiS vi aspettano per mostrarvi le eccellenze del territorio: arte, cult ... ecodibergamo

Domenica amara in DR1 per Erba eliminata dai playoff, e Cucciago ko nei playout a Bergamo - Domenica amara in DR1 per Erba eliminata dai playoff, e Cucciago ko nei playout a bergamo - Nello spareggio playoff delusione cocente per Le Bocce Erba ... Masticano amaro anche i Cucciago Bulls che nel match d'andata del primo turno dei playout sono stati sconfitti ieri a bergamo per 69-66 ... primacomo