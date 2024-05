Bergamo sempre più green | pronta la ciclostazione in via Bianzana

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 27 maggio 2024). Aperta la velostazione dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII, mancameno anche all’apertura della vecchia stazione di via, da tempo dismessa e che si trova lungo la linea TEB verso la Val Seriana: l’edificio di via, infatti, diventerà presto una ciclofficina a gestione volontaria, sullo stile delladei Colli a Ponteranica, uno spazio in cui fare manutenzione di bicicletta e diffondere la cultura del riciclo. Inoltre, sarà spazio per il noleggio bici soprattutto per gruppi e attività organizzate (per esempio a beneficio delle scuole), ma anche info-point sulla ciclabilità del territorio e per la sua promozione e per attività di promozione ed educazione all’uso della bicicletta e per attività FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta).