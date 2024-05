Benzinai duri sulla proposta di riforma di Urso | Vuoto pneumatico sulla rete sui contratti è un liberi tutti

(Di lunedì 27 maggio 2024) Dopo 12 giorni dalla presentazione del piano di ridorma delladei distributori dei carburanti esplode l’insoddisfazione delle associazioni dei. “Quella del ministroè una contropersino peggiore dell’ormai famigerato cartello del prezzo medio che, nel frattempo, si riduce alle dimensioni di un QR code (pur sempre inutile ma meno dannoso), giusto per provare inutilmente a salvare la faccia”, affermano in una nota Faib, Fegica e Figisc/Anisa. Nella nota si definisce “gravissimo e intollerabile che il provvedimento che doveva finalmente occuparsi dei problemi incancreniti del settore nasconda nella sua pancia una serie di regalie per i furbetti di ogni risma, primi frai soliti petrolieri“. In pratica “un”.

I benzinai all’attacco del governo: «Fate ricchi i petrolieri». E spunta lo scenario-choc di 3 euro al litro per la benzina - I benzinai all’attacco del governo: «Fate ricchi i petrolieri». E spunta lo scenario-choc di 3 euro al litro per la benzina - Secondo Goldman Sachs il picco della domanda di petrolio non arriverà prima del 2040 in ragione della bassa adozione delle auto elettriche. E per T-Commodity il prezzo potrà arrivare a 3 euro ... corriere

Museo Nicolis, il ministro Urso in visita all’esposizione veronese - Museo Nicolis, il ministro urso in visita all’esposizione veronese - "La visita del ministro Adolfo urso è molto significativa per il nostro Museo d ... Dal primo propulsore a scoppio di benzina brevettato dal veronese Enrico Bernardi alla Lettera 22 di Olivetti, ... ruoteclassiche.quattroruote

LA VISITA - Il Ministro Adolfo Urso al Museo Nicolis a Villafranca di Verona - LA VISITA - Il Ministro Adolfo urso al Museo Nicolis a Villafranca di Verona - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo urso in visita al Museo Nicolis ha potuto apprezzare le prestigiose dieci collezioni che rappresentano a pieno titolo i valori del nostro Paese leg ... napolimagazine