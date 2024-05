Benevento servizio noleggio bici e monopattini elettrici | pubblicato l’avviso per la manifestazione d’interesse

(Di lunedì 27 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’sull’albo pretorio dell’Ente un avviso pubblico diavente ad oggetto l’affidamento delintegrato didelleclette e dei, attraverso il sistema del free floating (i mezzi non sono posizionati in stalli, possono essere prenotati sul momento e poi lasciati in un qualunque punto della città, senza bisogno di rastrelliere). 200e 80clette sono la dotazione iniziale indicata nel, con la facoltà del gestore di aumentare il numero di mezzi. Ildovrà prevedere, inoltre, un sistema di tariffazione a tempo: a ore, per una singola giornata o in abbonamento, con obbligo del gestore di indicare i regimi tariffari in sede di presentazione dell’offerta.

Al via la partnership tra Gardasolar (che sviluppa barche elettriche e motori per la navigazione turistica), Eboats&Go (azienda specializzata nella realizzazione di scafi) ed E-ssence (azienda tech) per promuovere la navigazione elettrica: nasce una sorta di Airbnb della Nautica green, ... ildenaro

Noleggio auto: un nuovo concetto innovativo per i turisti in Albania e in Grecia - noleggio auto: un nuovo concetto innovativo per i turisti in Albania e in Grecia - Automobile significa libertà. E questo è vero soprattutto quando si è in vacanza e si desidera esplorare a proprio piacimento, ma in un tempo relativamente breve, un luogo ... ilmessaggero

Benevento, servizio noleggio bici e monopattini elettrici: c’è l’avviso per la manifestazione d’interesse - Benevento, servizio noleggio bici e monopattini elettrici: c’è l’avviso per la manifestazione d’interesse - E’ pubblicato sull’albo pretorio dell’Ente un avviso pubblico di manifestazione d’interesse avente ad oggetto l’affidamento del servizio integrato di noleggio delle biciclette e dei monopattini elettr ... ntr24.tv

Taxi, nuovo sciopero nazionale il 5 e 6 giugno - Taxi, nuovo sciopero nazionale il 5 e 6 giugno - I sindacati dei tassisti convocano un nuovo sciopero nazionale per il 5 e il 6 giugno. tg24.sky