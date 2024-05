Benevento | ristrutturazione istituti scolastici una riflessione dal Galileo-Vetrone

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 27 maggio 2024). Istituto: “Che meraviglia quando i ragazzi sono da esempio agli adulti, quando sono uniti per la giustizia” Una…: “Solidarietà è la parola chiave e il leitmotiv delle giornate che viviamo, con il pensieroe il desiderio di non lasciare la nostra sede centrale. Giornate calde e a tratti di ansiosa attesa per il responso che si attende dall’Ente Provincia in merito alla ricollocazione della sede scolastica dei treSuperiori di Piazza Risorgimento. Incontri, riunioni, proposte per provare a risolvere una questione delicata e importante, che interessa l’Istruzione dei nostri giovani studenti. Ciò che si evidenzia è la risposta più importante, quella che viene dai protagonisti, gli attori che muovono il sistema: gli studenti.