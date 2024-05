Benessere classifica in Emilia Romagna | dove vivono meglio bambini giovani e anziani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024) Bologna, 27 maggio 2024 – C’è Ravenna sul podio delle province italiane: è al secondo posto in entrambe le classifiche, che vaglia 107 province in tutto. Mentre per quanto riguarda glila prima provincia indell’è Parma, che si trova al settimo posto. Laè quella degli Indici generazionali del Sole 24 Ore (edizione 2024), presentata al Festival dell’Economia di Trento. La qualità della vita diè stata misurata in tre classifiche apposite con lo scopo di misurare le “risposte dei territori alle esigenze specifiche dei tre target generazionali più fragili e insieme strategici”, ma anche i “servizi a loro rivolti” e le loro “condizioni di vita e di salute”.