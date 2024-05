Beneficenza per Udinese-Napoli si indaga per un presunto danno erariale della società di De Laurentiis

(Di lunedì 27 maggio 2024) Una parte degli soldi devoluti ine raccolti per la proiezione allo stadio Maradonapartita scudetto fra, giocata il 4 maggio 2023, è finita nel mirino delle autorità. Per questo motivo i Carabinieri sono entrati negli ufficidi Aurelio Dea Fuorigrotta e Castel Volturno per acquisire documenti. L’attività ispettiva rientra nell’ambito di un’indagineProcura generaleCorte dei ContiCampania. In particolare, i militari sono alla ricerca di documenti in grado di attestare la rendicontazione degli incassi, delle spese edevoluzione indi circa 9mila euro. La cifra fa parte dei guadagni totali conseguiti in occasioneproiezione nello stadio di Fuorigrotta del match in cui gli azzurri hanno festeggiato il terzo scudettoloro storia.

Untersuchungen der Carabinieri in den Büros des SSC Napoli wegen Finanzprüfung - Untersuchungen der Carabinieri in den Büros des SSC Napoli wegen Finanzprüfung - Die Militärs sind auf der Suche nach Dokumenten, die die Abrechnung der Einnahmen, der Ausgaben und die Zuwendung in Wohltätigkeit eines Teils der Einnahmen (etwa 9.000 Euro) des Meisterschaftsspiels ... ilmattino

Inchiesta sui maxi-schermi a pagamento per la partita scudetto. Ispezioni nelle sedi del Calcio Napoli - Inchiesta sui maxi-schermi a pagamento per la partita scudetto. Ispezioni nelle sedi del Calcio Napoli - Ispezioni dei carabinieri nelle sedi del Calcio Napoli nell'ambito dell'inchiesta della Corte dei Conti sui maxi-schermi a pagamento per la partita scudetto udinese-napoli del ... e incassi (284mila ... fanpage

De Laurentiis: “Prossimi giorni decisivi, vincerà la ragione non il tifo” - De Laurentiis: “Prossimi giorni decisivi, vincerà la ragione non il tifo” - Deve vincere non il tifo ma il ragionamento”. Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha commentato la questione relativa all’ingaggio del nuovo allenatore.De Laurentiis, davanti alla ... ilnapolionline