Beneficenza per Udinese-Napoli ispezioni dei carabinieri nelle sedi del club

(Di lunedì 27 maggio 2024)deinegli uffici di Fuorigrotta e di Castel Volturno della Società Sportiva Calcionell’ambito di un’indagine della Procura generale della Corte dei Conti della Campania. Lo riporta l’Ansa. I militari sono alla ricerca di documenti che attestino la rendicontazione degli incassi, delle spese e la devoluzione indi parte degli introiti (circa 9mila euro) della partita scudettogiocata dagli azzurri a Udine e proiettata la sera del 4 maggio 2023 allo stadio Diego Armando Maradona. L’indagine della magistratura contabile, delegata ai militari dell’arma, è partita a seguito di una denuncia, relativa a un presunto danno erariale, presentata dal consigliere comunale Catello Maresca. Ildecise di aprire il Maradona e mettere i mai schermi per permettere ai tifosi di assistere alla partita di campionato del 4 maggio dell’anno scorso che sancì la vittoria dello scudetto.

