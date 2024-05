Beneficenza maxi schermo Udinese-Napoli | a ‘Maestri di strada’ donati 10mila euro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 27 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“La società calcioci ha versato circama soprattutto ha partecipato, attivamente e senza oneri aggiuntivi, a sviluppare un progetto di educazione alla salute e benessere ‘Progetto Azzurro – dalla Strada alla Scuola, in Campo perest’ mobilitando suoi esperti, medici e nutrizionista, in alcune scuole di Ponticelli. Inoltre ha sostenuto un piccolo torneo di calcio, e fornito zaini, sacche e abbiamo realizzato magliette con il logo del progetto, studiato dal loro ufficio grafico”. Lo ha detto Cesare Moreno, presidente dell’associazione Maestri di strada che si occupa dei ragazzi in disagio sociale e della dispersione scolastica tra gli adolescenti della periferia di. “Siamo stati felici di questa donazione, non tanto per l’entità, ma per il sostegno della società ai nostri progetti educativi.