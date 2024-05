Bene l’inchiesta di Report sul 5g | aggiungo un paio di cose imbarazzanti non dette

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) A distanza di cinque anni,è tornata a parlare dei lati oscuri del 5G. L’ultima volta era stato nel 2019. Domenica sera su Rai Tre è andato in onda il servizio “Drizza le antenne”, un’inchiesta ben fatta (ma fuori tempo rispetto ai 120 giorni dell’iter legislativo appena concluso) nell’assordante silenzio del restante mainstream, che invece ha “coperto” in modo imbarazzante l’operazione di governo che ha innalzato per legge i limiti di emissione elettomagnetica, ossia l’elettrosmog: in sole tre settimane, per Arpa Piemonte l’inquinamento invisibile è già aumentato del 300% nella densità di potenza rispetto a prima. Ne avevo già scritto su questo blog sul Fatto: la posta in gioco è altissima, non solo in termini di effetti sanitari.ha chiarito come non ci fosse alcuna esigenza tecnica né tecnologica dietro lo smantellamento dei cautelativi 6 V/m, bensì un clamoroso favore di Giorgia Meloni e Adolfo Urso alle multinazionali straniere del 5G che coi 15 V/m (camuffati 60 V/m nella truffaldina rilevazione delle 24 ore) gioiscono nel risparmio di 4 miliardi di euro nella reingegnerizzazione delle antenne tra i ricatti ai proprietari di terreni privati e i sindaci esautorati dei loro poteri.