Bellucci-Tiafoe oggi in tv | orario canale e diretta streaming Roland Garros 2024

(Di lunedì 27 maggio 2024) Mattiasfiderà Francesal primo turno del, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Il tennista azzurro ha sorpreso tutti superando le qualificazioni e sogna di fare strada anche nel main draw, dove sfida lo statunitense, che sul rosso fa fatica ma sarà comunque favorito secondo il pronostico.tenterà comunque di impensierirlo e soprattutto di godersi l’esperienza. I due non si sono mai affrontati in carriera. SEGUI IL LIVE PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo, lunedì 27 maggio, come 3°match dalle 11:00. La copertura televisiva delsarà offerta da Eurosport (canali 210 e 211 di Sky); livedei due canali disponibile inoltre attraverso le piattaforme Discovery+, Sky Go e Dazn.