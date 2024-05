BELLAMA’ 2024 2025 | AL VIA I PROVINI DEL TALENT DI DIACO AD AGOSTO GLI SPECIALI SU RAI2

(Di lunedì 27 maggio 2024) Sono partite oggi, lunedì 27 maggio, le audizioni per la terza stagione di “”, il primodi parola della tv italiana ideato e condotto da Pierluigi. Sono stati ben 2.200 i candidati che si sono proposti a Rai Casting per partecipare alla nuova edizione del programma, ideato e condotto da Pierluigi: un incontro generazionale tra GenZ (18-25 anni) e Boomer (over 55 anni), che da settembre a maggio ha ottenuto ottimi ascolti nel pomeriggio di. La media del programma nella prima stagione è stata del 5%, mentre quest’anno si è attestata al 6,1%, con picchi del 10%. La crescita degli ascolti anno su anno, quindi, è stata del 22%, aumentando anche gli spettatori giovani, maschi e femmine, nella fascia di età 15-34 anni.

