Beatrice Borromeo rilancia il pied-de-poule | al Gran Premio di Monaco è chic con le ballerine

(Di lunedì 27 maggio 2024) Aldinon potevano mancare i rappresentati della famiglia reale.si è distinta per eleganza, apparendo superin abito-de-. .

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi hanno piacevolmente sorpreso tutti presentandosi sul red carpet di Cannes alla proiezione del film, Il conte di Montecristo. Lei è di una classe strepitosa, ma soprattutto ha lasciato tutti senza parole per aver supportato il film prodotto da Dimitri Rassam, ... dilei

Non è un red carpet ufficiale, ma ogni anno il circuito del Gran Premio di Monaco si riempie di celebrità. Primi tra tutti, ovviamente, i reali guidati dal principe Alberto di... ilmessaggero

Charlotte Casiraghi condivide con Beatrice e Tatiana, le stesse natural waves - Charlotte Casiraghi condivide con beatrice e Tatiana, le stesse natural waves - Le natural waves delle royal Charlotte Casiraghi, beatrice borromeo e Tatiana Santo Domingo. Il video di Amica.it ... amica

