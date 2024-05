Battere Schlein nell' urna e spodestare Bonaccini | ecco il piano di Zingaretti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 27 maggio 2024) Bruxelles val bene una messa. Almeno per Nicolache ha intenzione di mettere tutti nel sacco, o farlo comunque un'altra volta. L'ex presidente della Regione Lazio, ex presidente della Provincia di Roma, si vanta di non aver mai perso un turno elettorale. Ed anche quando lo avevano inguaiato eleggendolo segretario del Pd, il prode Nicola, dopo qualche anno di noia mortale, sai gli sbadigli durante quelle riunioni infinite con Andrea Orlando, trovò il modo di dimettersi con una scusa. E di tornare a correre. Ora l'attuale deputato Pd, numero duea circoscrizione Centro, ha messo nel mirino le 200mila preferenze. Ovvero la possibilità di avvicinarsi il più possibile al record di Simona Bonafe, che ne prese 288mila ma nel 2014, quando Matteo Renzi fermò l'asticella dem sopra il 40%.