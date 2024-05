Battaglia sull’aeroporto | Ma quali favori a Forlì Rimini non ha mai chiesto di potenziare i voli

(Di lunedì 27 maggio 2024) "Anziché prendersela con il governo, il sindaco die presidente della Provincia Jamil Sadegholvaad dovrebbe spiegare come mai il Comune non ha presentato alcuna richiesta al ministero dei Trasporti per rivedere eil ruolo del ’Fellini’ nell’ambito del piano nazionale degli scali". A scagliarsi contro Sadegholvaad è Mimma Spinelli, dopo il duro j’accuse del sindaco nei confronti del viceministro ai Trasporti Galeazzo Bignami. Il sindaco aveva attaccato Bignami per le sue dichiarazioni al Carlino riguardo gli aeroporti di. "avrà un altro tipo di opportunità, frutto di una prospettiva comune e di un rapporto forte tra l’attuale amministrazione e il governo...", le parole di Bignami. Per il sindaco è inaccettabile che "siccome ac’è un sindaco di centrodestra (Zattini, ndr) allorapassa avanti a".

