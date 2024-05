Basket serie D | Despar - un ko indolore Ora i Giardini Margherita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024)4 torri 59 bertinoro 624 TORRI: Caselli 13, Leprotti, Pusinanti (c) 3, Beccari 2, Gavagna 13, Bertocco 14, Ciaroni 3, Cristoni, Bonfà, Verrigni, Ghirelli L. 3, Salih 8. All.: Villani. BERTINORO: Poggi 6, Maltoni 7, Sovera 7, Corzani 9, Bessan 12, Poni 7, Adamo 2, Bellini 3, Spagnoli 9, Torelli (c). All.: Solfrizzi. Arbitri: Conte, Trinca. L’ultima partita di stagione regolare è una sconfitta che non intacca la classifica per la4 Torri. Davanti al pubblico amico e dopo una partenza a razzo, i granata si fanno rimontare dalla maggiore grinta dei bianconeri, che, motivati a mantenere la categoria, raggiungono al Pala 4T la salvezza matematica. Il parziale immediato degli estensi è 11-2. Bucano ripetutamente la retina dall’arco Caselli, Ciaroni e Gavagna (13 punti), che con altre due triple contro la zona romagnola firma il 17-5.