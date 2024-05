Basket serie c playout Novellara - obiettivo quasi raggiunto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024)75 MO.BA MODENA 57 PALLACANESTRO: Ferrari 1, Frediani 7, Morini Mar. 2, Folloni 19, Rinaldi 20, Franzoni ne, Morini Mat. ne, Spaggiari ne, Iannelli, Riccò 9, Doddi 10, Bovio 7. All. Boni. MO.BA MODENA: Pini, Twum 4, Lunghini 3, Casu 11, Govi 5, Mantovani 3, Nasuti 15, Taddei 12, Borghi, Covolo 4. All. Coppeta. Arbitri: Bravo di Ferrara e Aly Belfadel di Bologna. Parziali: 16-15, 31-32, 53-46. Il successo interno sul già retrocesso Mo.Ba Modena (0) avvicina la Pallacanestro(10) alla salvezza. Il match disputato al PalaChiarelli è equilibrato nei primi 20’, con gli ospiti che giocano alla pari dei padroni di casa, poiprova una prima accelerazione al rientro dagli spogliatoi per chiudere definitivamente i conti nel quarto periodo, con i "senatori" Rinaldi e Folloni sugli scudi.