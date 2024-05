Basket serie c playout Montecchio sconfitto Si decide tutto sabato

(Di lunedì 27 maggio 2024) VDCLUB 8172 CVD: Folli 16, Montanari 1, Sciarabba 3, Tabellini 11, Presti ne, Biasco ne, Fuzzi 3, Tognazzi 0, Ramzani 23, Albertini 12, Lelli 6, Rocca 3. All. Folesani.: Mursa 13, Ruggieri 2, Romualdi ne, Sinisi 12, Sieiro Perez ne, Di Noia 8, Bartoli ne, Guidi 4, Paterlini 19, Ramenghi 9, Vaccari 5, Germani ne. All. Cavalieri. Parziali: 26-23, 21-22, 12-12, 22-15. Niente da fare per il(8) che cade in trasferta a Casalecchio di Reno. Al PalaCabral vince 81 a 72 CVDClub (4) che si riscatta dalla sconfitta dell’andata al Palaenza. I verdetti salvezza sono così rimandati all’ultima decisiva giornata dove 3 squadre si giocheranno i 2 posti utili per la permanenza in categoria. Prossimo appuntamento:1 giugno in casa contro S.

