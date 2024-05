BASKET SERIE c playout Castelnovo Monti perde ma non cade all’inferno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024)69 CMO OZZANO 75 E80 GROUP CAST.: Vozza D., Giberti 6, Magnani 13, Vinciguerra 3, Longagnani 8, Bosnjak 14, Codeluppi ne, Bravi 7, Tosti 2, Morini 3, Abati ne, Parma Benfenati 13. All. Vozza CMO OZZANO: Scapinelli, Margelli 8, Landi 7, Usmane ne, Kissima 16, Renzi, Nanni 2, Manzoni ne, Bonfiglio 4, Gogishvili 19, Odah 19, Ottavi ne. All. Guarino. Arbitri: Meloni di Parma e Ronda di Piacenza. Parziali: 18-19, 40-35, 57-44. Sconfitta per(10), cheal Pala Giovanelli con Ozzano (8) ma riesce comunque a chiudere i giochi per la salvezza con un turno d’anticipo. Gli appenninici sembrano prendere il controllo delle operazioni ad inizio ripresa quando, trascinati da Bosnjak e dal duo Magnani-Parma Benfenati, chiudono il terzo quarto a +13, prima di subire il ritorno dei bolognesi e andare kappao.