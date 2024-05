Basket - playoff Serie A2 2023 2024 | calendari - programma e orari finali

Leggi tutta la notizia su sportface

Tutto pronto per le duedei due tabelloni, quello Oro e quello Argento, da cui emergeranno le due formazioni che il prossimo anno giocheranno nella massima. Da una parte, a sfidarsi saranno Trieste, che ha eliminato in tre partite Forlì, e Cantù, che ha battuto per 3-1 Udine imponendosi in una gara-4 risolta solo all'overtime. Dall'altra parte, invece, andrà in scena il testa a testa che vedrà impegnate Trapani e Fortitudo Bologna, che hanno eliminato, rispettivamente, Verona e Rieti in appena tre partite. Ad affrontarsi, quindi, squadre di altissimo livello, che più delle altre hanno dimostrato qualità e determinazione in una stagione lunghissima, che vivrà nelle prossime settimane le ore più intense.