Basket playoff Serie A | un Mirotic cinque stelle dà il 2-0 a Milano contro Brescia

Milano vince contro Brescia per 77-66. Milano ha la meglio anche nella seconda gara valida per le semifinali dei playoff di Serie A1 2023/2024. L’Olimpia aveva avuto la meglio anche nel primo match, in una serata che aveva presentato percentuali molto più alte di quella odierna. Gli uomini di ... sportface

75-64 1/2 Melli con un viaggio in lunetta. 74-64 Tripla di Petrucelli. 74-61 Melli per Mirotic, e adesso sembra davvero una partita coi titoli di coda in arrivo. 72-61 Il sigillo, forse, di Melli a 3'50" dal termine! 69-61 Gran correzione di Massinburg ... oasport