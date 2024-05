Basket il Panathinaikos è campione d' Europa | Real battuto 95-80

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Madrid (Spagna), 26 maggio 2024 – Il, dopo 13 anni, torna sul tetto dell’del. Alla Uber Arena di Berlino, gli ellenici hanno infatti95-80 ilMadrid che si era presentato alle Final Four dain carica e hanno conquistato la settima Eurolega della loro storia. Straordinaria prova di forza degli uomini di coach Ataman – al terzo alloro continentale dopo i due conquistati contro l’Efes –, i quali hanno lasciato passare l’ondata scatenata dai “Blancos” in un primo quarto da 36 punti segnati e, dopo aver toccato anche il -14, hanno stretto in maniera decisiva le viti della difesa e hanno pian piano sgretolato le certezze degli iberici. Una volta messa la testa avanti per la prima volta in un terzo quarto in cui ilha mandato a bersaglio soltanto 7 punti, non si sono più voltati indietro e hanno via via incrementato in maniera decisiva il loro vantaggio fino al +15 finale.