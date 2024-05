Basket femminile Serie B | semifinale promozione Puianello - blitz a Padova Al ritorno sarà molto dura

(Di lunedì 27 maggio 2024)1 5152 GATTAMELATA: Marcon, Pilli 20, Beraldo 2, Salmaso, Cognolato 6, Boaretto, Meneghini 5, Gambarin 1, Angelini 7, Sorrentino 2, Antonello 8. All. Tomei. CHEMCO: Oppo 5, Valdo n.e., Olajide 9, Manzini 15, Luppi, Dettori 20, Dzinic 1, Raiola 2, Cherubini, Graffagnino n.e., Gizynska, Castagnetti n.e.. All. Giroldi. Arbitri: Correale (Ve) e Corrias (Pn). Parziali: 15-13, 24-21, 36-39. Nella gara di andata delle semifinali per lainA2, la Chemcoespugna il parquet del Gattamelatadopo un’autentica battaglia punto a punto e un giocofisico. Le alchimie tattiche difensive disi concentrano subito su Olajide, allora è l’esperta Linda Manzini a sbloccare l’attacco castellese mettendo a referto tutti i primi otto punti della Chemco.

