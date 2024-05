Basket | è morto Bill Walton Entrò nella Hall of Fame fu due volte campione NBA

(Di lunedì 27 maggio 2024) Poche decine di minuti fa, la notizia ha scosso in maniera rilevante il mondo NBA., due anelli con i Portland Trail Blazers nel 1977 e con i Boston Celtics nel 1986, parte dei 50 originali più grandi della storia NBA quando furono nominati nel 1997, e mantenuto quando essi furono allargati a 75 nel 2022, èdi cancro. Nato a La Mesa, California, nel 1952,NBA da prima scelta assoluta al draft del 1974 con i Blazers. Il tutto dopo che, l’anno prima, i Dallas Chaparrals avevano tentato di selezionarlo al draft della concorrente ABA per cercare di portarlo via a UCLA. Cosa che, però, non accadde. E, negli anni dal 1970 al 1972, ebbe anche un rapporto controverso con la selezione nazionale americana. Nel 1970 giocò il campionato mondiale, ma era il più giovane della spedizione ed ebbe spazio limitato.

Il mondo del basket piange la scomparsa di Bill Walton , leggenda rio pivot due volte campione Nba. Come annunciato dal commissioner Nba Adam Silver, il californiano si è spento questo pomeriggio dopo una lunga battaglia contro il cancro, all’età di 71 anni. Dopo una carriera piena di successi al ... sportface

Due volte campione con Portland e Boston, era malato di cancro Bill Walton , leggenda della Nba, è morto a 71 anni per cancro. La lega ha annunciato il decesso dell'ex giocatore, che in carriera ha vinto 2 titoli ed è stato inserito nella Hall of Fame. Walton , dopo la carriera Ncaa a Ucla, nel 1975 ... sbircialanotizia

Morto Bill Walton, fu campione Nba con Portland e Boston - Morto bill walton, fu campione Nba con Portland e Boston - bill walton, due volte campione Nba e membro della Hall of Fame, è morto all’età di 71 anni. Era malato di cancro. Cresciuto a UCLA, walton arrivò in Nba nel 1974 come prima scelta di Portland al ... repubblica

NBA, è morto Bill Walton, due volte campione con Portland e Boston, già nella Hall of Fame - NBA, è morto bill walton, due volte campione con Portland e Boston, già nella Hall of Fame - Due titoli NCAA (con la maglia di UCLA) e due titoli NBA (con quelle di Portland e Boston) ma anche un carisma che non verrà mai dimenticato: bill walton è stato uno dei centri passatori più forti di ... sport.sky

Nba in lutto: a 71 anni morto Bill Walton, campione Nba con Blazers e Celtics - Nba in lutto: a 71 anni morto bill walton, campione Nba con Blazers e Celtics - bill walton se ne è andato in silenzio, dopo una vita vissuta a voce alta. Prima da giocatore, poi da commentatore tv. Il leggendario centro è morto a 71 anni dopo una battaglia con un tumore. Aveva ... gazzetta