Basket | Derthona Tortona che annata è stata in Lega Basket A?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 27 maggio 2024) Un saliscendi di prestazioni che non hanno regalato, inA, quella continuità che tutto l’ambiente di Bertram si aspettava a inizio stagione. Questo il male più grande, da dover estirpare nell’che verrà, di, compagine piemontese che ha conquistato, a tozzi e bocconi, un postino nei playoff scudetto della nostra pallacanestro per poi uscire di scena ai quarti di finale contro la più forte e attrezzata Virtus Segafredo Bologna. Cosa bisogna aspettarsi dai bianconeri in vista del prossimo futuro? L’amministratore deto della società cestistica ha tracciato la via, parlando anche di coach Walter De Raffaele., senti l’amministratore deto Ferencz Bartocci: “Facciamo tesoro degli errori commessi, coach De Raffaele? Schietto e preparato” Crediti foto:– Facebook“Il saluto dei tifosi alla partenza della squadra per gara 5, nato da un’idea del presidente Marco Picchi, è stato bello – queste le parole dell’amministratore deto della Bertram, Ferencz Bartocci -.