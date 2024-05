Basket B nazionale Campionato 2024-2025 la nuova formula | 2 gironi da 21 squadre

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 27 maggio 2024) 3 promozioni in A2, 4 retrocessioni in B interregionale. Introduzione dei play-in. Il via il 29 settembre e 12 turni infrasettimanali VALLESINA, 27 maggio– Jesi e Fabriano fuori dalla corsa alla serie A2 in semifinale battute da Libertas Livorno (3-0) e Roseto (3-1). Nelson Rizzitiello – Marcello Ghizzinardi Ora un periodo di riposo e poi di nuovo al lavoro per programmare lastagionestagione che subirà delle variazioni sostanziali alladel. La novità sostanziale è che ci saranno 42per 2composto da 21ciascuno, 3 promozioni in Serie A2 e 4 retrocessioni in B Interregionale. Il via alla stagione è programmato per domenica 29 settembre, il termine ultimo domenica 27 aprile: nel mezzo, ben 12 turni infrasettimanali, sei all’andata, sei al ritorno.