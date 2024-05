Baronissi Maria Picarone eletta nel direttivo regionale UNPLI

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 27 maggio 2024) L’assemblea del comitatoriunitasi ad Avellino, alla presenza di tutte le Pro Loco campane, ha eletto consigliere, 35 anni, presidente della Pro Loco, unica rappresentante tra le Pro Loco della Valle dell’Irno. “Una nomina – afferma– che premia il lavoro svolto dalla nostra realtà associativa e mette in evidenza la necessità di promuovere sempre più azioni volte a favorire la collaborazione e la coesione tra le Pro Loco e i territori, per dare risposte adeguate alle Comunità. Quella di Pro Locoè la storia di un gruppo di ragazzi uniti dalla passione per il territorio e le tradizioni locali. Siamo ormai punto di riferimento per l’accoglienza turistica in Città e riceviamo quotidianamente richieste di visite ed escursioni a dimostrazione di quantosia diventata città attrattiva”.