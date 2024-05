Barga offerte per tutti i gusti Dallo sport alla natura e la musica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 27 maggio 2024) Tante le iniziative attivate nel territorio della Valle del Serchio studiate appositamente per accogliere e fare divertire i bimbi e le bambine, dai piccoli ai più grandicelli a seconda delle proposte specifiche, che con la fine degli impegni scolastici avranno la possibilità di vivere esperienze diverse in compagnia di nuovi amici. Tra le diverse proposte al momento disponibili nella Media Valle del Serchio un focus particolare meritano quelle del comune diche ha in preparazione i bandi per ben cinque, tutte in ambiti molto attrattivi e dalle molteplici opportunità di svago,, divertimento e conoscenza. I Campi o Centri Estivi per i giovani e giovanissimi del comune dipotranno anche essere frequentati usufruendo delle agevolazioni previste dall’amministrazione comunale.