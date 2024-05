Bando Export 2024 al via le opportunità per le imprese

(Di lunedì 27 maggio 2024) La Regione Lombardia ha approvato, nelle scorse ore, i criteri del: obiettivo della misura è supportare le MPMI lombarde la cui quota diè inferiore al 20% del volume d’affari attraverso l’affiancamento di figure professionali qualificate che elaborano una strategia di approccio a nuovi mercati. In particolare, nelsono identificabili le figure: EXIM Manager, Manager Esperto di processi di Importe internazionalizzazione; TEM, TemporaryManager e DEM, DigitalManager. A chi si rivolgePossono presentare domanda di partecipazione alle Micro, Piccole e Medie(secondo la definizione di cui all’Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014) in possesso dei seguenti requisiti: a) siano regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delleb) abbiano una sede operativa in Lombardia al momento della concessione dell’agevolazione c) non abbiano effettuato, nell’anno solare precedente, operazioni di cessioni all’estero (esportazioni, operazioni assimilate alle esportazioni e cessioni intracomunitarie) per un importo superiore al 20% del volume d’affari ex art.

