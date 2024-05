Banchetto di destra nel luogo di Piero Sinistra Italiana | Vili provocatori Tarquini | Autorizzati dal Comune

(Di lunedì 27 maggio 2024) Scintille traa due settimane dal voto. Ad accendere la miccia è ildella lista civica di Giovannisindaco (nella foto) davanti alla baracchina del partigiano ’Peter’ al secoloCanovi, nei pressi del ponte di San Pellegrino. Ad aprire il fuoco è Cosimo Pederzoli diche lo attacca. ". Ildel centrodavanti alla baracchina diCanovi, il partigiano ‘Peter’, è il segnale della sfrontatezza di unache non ha il senso della misura, tantomeno della storia. Il candidatoè appoggiato dal Fratelli d’Italia, partito che nel simbolo ha la fiamma tricolore che arde sulla tomba di Benito Mussolini. Una vergogna che la città non si merita.Inè il miglior antidoto, antifascista".

