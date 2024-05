Bambina scomparsa a Chieti le ricerche portano in Germania | La madre non ha con sé il telefono

(Di lunedì 27 maggio 2024) Non si tratterebbe di rapimento da parte di estranei né di un allontanamento volontario. La Procura diche indaga sulladi unadi 8 anni da San Giovanni Teatino, con una delicata situazione alle spalle, mantiene il massimo riserbo sulle informazioni in suo possesso ma il fascicolo è stato aperto per sottrazione di minore. Lapotrebbe essere stata portata via da un parente stretto, è questa l’ipotesi più convincente per gli investigatori, che da domenica 26 maggio hanno iniziato le. Le tracce fin qui raccolte dalla Squadra Mobile della Questura die poi estese a tutto il territorio nazionale sembrerebbero però portare fuori dall’Italia. Quel che è certo, è che dal 19 aprile scorso, quando un blitz dei carabinieri portò all’arresto dei suoi genitori – lanon è in stato di fermo in questo momento, riferisce il Corriere – e di un fratello per detenzione abusiva d’armi e spaccio la bimba è stata affidata a una comunità, e in alcune fasce orarie e nei weekend alle zie materne.

La polizia serba ha arrestato due persone sospettate dell’omicidio di Danka Ilic, la bambina di 2 anni scomparsa la settimana scorsa dalla zona di Bor, in Serbia. Lo ha annuncia to il presidente serbo Aleksandar Vucic durante una sessione straordinaria del governo, come riporta la Tv pubblica di ... gazzettadelsud

Nessuna speranza di ritrovare in vita la piccola Danka Ilic , scomparsa città una settimana fa vicino alla città di Bor, in Serbia: la bambina di quasi due anni è stata uccisa da due operai che hanno confessato di aver investito la bambina con la loro auto, una Fiat Panda aziendale, e di averne poi ... news.robadadonne

