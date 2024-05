Bambina di 9 anni sparisce da sotto gli occhi della madre a Milano | ritrovata a bordo di un autobus

Moda anni ’90: 5 tendenze per i tuoi look primavera-estate 2024 - Moda anni ’90: 5 tendenze per i tuoi look primavera-estate 2024 - Scopri le migliori tendenze moda anni 90 secondo le collezioni primavera-estate 2024: per te tanti look di ispirazione. donnamoderna

Luciano Porcarelli, batterista si accascia e muore davanti alla gente al concerto: la sua band sotto choc - Luciano Porcarelli, batterista si accascia e muore davanti alla gente al concerto: la sua band sotto choc - STAFFOLO Stava suonando con i suoi compagni della Esino River Band, quando improvvisamente si è accasciato a terra privo di sensi. Inutili i soccorsi, le disperate manovre rianimatorie. ilmessaggero

Matilda Agnesi morta sullo scooter, il regalo dei suoi 18 anni. Paese sotto choc: “Siamo senza parole” - Matilda Agnesi morta sullo scooter, il regalo dei suoi 18 anni. Paese sotto choc: “Siamo senza parole” - La ragazzina ha perso il controllo del motorino finendo in mezzo a un campo. Inutili i soccorsi. Lutto a Trenzano, dove tutti conoscono la sua famiglia ... ilgiorno