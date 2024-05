Balneari FdI scrive a Fontana e sfida il Consiglio di Stato

(Di lunedì 27 maggio 2024) A seguito dell’ultima sentenza della VII sezione deldisulle concessioni, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti, ha inviato una lettera al presidente della Camera, Lorenzo, chiedendo di sollevare presso la Corte costituzionale il conflitto di attribuzione nei confronti del massimo organo della giustizia amministrativa. L’ultima mossa di FdI in favore dei. Foti chiede adi sollevare il conflitto nei confronti deldi“Guardiamo con preoccupazione all’ultima pronuncia deldi, laddove in più punti essa sembra travalicare i poteri della giustizia amministrativa finendo con l’invadere la sfera legislativa propria del Parlamento”, dichiara in una nota Foti.

