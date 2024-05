Balneari | Della Vedova ‘Fontana non dia seguito a richiesta conflitto attribuzione’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 27 maggio 2024) Roma, 27 mag. (Adnkronos) – ?La propaganda elettorale spinge la maggioranza di Governo protesa alla difesa corporativa degli interessi deiche non vogliono mettere a gara le loro concessioni oggi a canoni irrisori, come vorrebbe la logica prima che la legge, a pretendere dal PresidenteCamera di sollevare presso la Consulta undi attribuzione contro il Consiglio di Stato”. Così Benedettodi Più Europa. “La maggioranza farebbe bene a trovare una soluzione compatibile con le leggi europee ed italiane, e finalmente procedere alle gare che adeguerebbero i canoni nell?interesse di tutti contribuenti. Il potere legislativo, in uno stato di diritto, non è e non può essere esercitato senza limiti, nemmeno dalla maggioranza Meloni.