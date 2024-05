Badminton ufficializzata la qualificazione olimpica di Giovanni Toti | E’ una giornata emozionante e storica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 27 maggio 2024) Come già anticipato, il 16 maggio, giorno in cui era arrivato l’annuncio della rinuncia da parte dell’Australia alla quotanel singolare maschile del, dopo il processo di riallocazione delle quote la BWF (la Federazione Mondiale) ha comunicato alla FIBa (la Federazione Italiana) in maniera ufficiale laai Giochi di Parigi 2024 di. In passato l’Italia non era mai stata rappresentata ai Giochi nel singolare maschile, mentre erano riuscite nell’impresa nel singolare femminile nel 2008 e nel 2012 Agnese Allegrini, poi 33ma in entrambe le edizioni, e nel 20126 Jeanine Cicognini, la quale si classificò 14ma. Con ladell’atleta del Centro Sportivo dell’Esercito Italiano, diventano 28 le discipline in cui l’Italia sarà presente a Parigi 2024: al momento il contingente azzurro per le Olimpiadi conta 288 atleti, tra i quali 147 uomini e 141 donne.