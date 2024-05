Azzurre a Macao per la VNL Danesi Guai a sottovalutare la Francia

azzurre al lavoro nel collegiale di Milano in vista della partenza per Macao , dove giocheranno la seconda settimana della Nations League di Volley . La Nazionale italiana di Julio Velasco, rientrata in Italia dopo la strepitosa vittoria contro la Turchia che ha chiuso la Week 1 ad Antalya, torna a ... sportface

Nazionale Femminile: azzurre in Cina per la seconda week di VNL - Nazionale Femminile: azzurre in Cina per la seconda week di VNL - La nazionale ha raggiunto macao dove sfiderà Francia, Repubblica Dominicana, Brasile e le padrone di casa. Nelle parole di Anna Danesi la presentazione della Pool ... tuttosport

Volley femminile, Italia a Macao per avvicinarsi alle Olimpiadi: la situazione del ranking - Volley femminile, Italia a macao per avvicinarsi alle Olimpiadi: la situazione del ranking - Italia a caccia di punti per il ranking di qualificazione olimpica per Parigi 2024 nella Pool di macao della Volley Nations League femminile ... sportface

Volley femminile, quando gioca l’Italia in Nations League: orari, tv, calendario partite con Francia, Dominicana, Brasile e Cina - Volley femminile, quando gioca l’Italia in Nations League: orari, tv, calendario partite con Francia, Dominicana, Brasile e Cina - Le azzurre, dopo aver perso la partita inaugurale ... Per continuare il percorso di crescita le ragazze volano a macao (Cina), dove sono attese da altre quattro partire fondamentali. L’esordio sarà ... oasport