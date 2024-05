Azzannato da un pitbull ai genitali si rifugia sul balcone

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 27 maggio 2024) AGI - Ha riportato ferite guaribili in 30 giorni l'uomo che, nella giornata di ieri, è stato morso nelle zoneda un. L'uomo, di circa 40 anni e residente ad Andria, era nel suo appartamento quando si è visto il suo cane addosso, mentre lo mordeva e feriva anche in altre parti del corpo. Nonostante le lacerazioni, la vittima è riuscita a chiudersi fuori dale a chiamare aiuto. Da lì a breve sono arrivati i soccorsi: l'uomo è stato portato in salvo dai vigili del fuoco e potato in ospedale dagli operatori del 118 prima al "Bonomo" di Andria, poi nel reparto di chirurgia plastica del Policlinico di Bari. Intervenuti anche i carabinieri e la polizia Locale. Non è chiaro cosa abbia scatenato l'ira del cane, che risulta già morsicatore (non si conosce il precedente): al momento è al canile sanitario di Andria in osservazione per profilassi antirabbica.