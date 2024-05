AXA è partner del Campionato Europeo femminile di calcio UEFA 2025

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) (Adnkronos) - 27 maggio 2024. AXA sostiene ildiWomen's EURO) in qualità diUfficiale, in coerenza con il suo attuale impegno nel promuovere lo sporte favorire una maggiore uguaglianza di genere nella società, anche attraverso il. AXA sostiene con orgoglio in qualità diildiWomen's EURO), che si svolgerà in Svizzera dal 2 al 27 luglio. Con la sponsorizzazione di questo, AXA amplia il suo attuale impegno a favore del. “AXA è un forte sostenitore dello sport, come parte del nostro impegno per l'uguaglianza di genere su tutti i fronti: economia, salute, istruzione, sport e società nel suo complesso.