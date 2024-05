Avellino Benevento Carrarese e Vicenza in corsa per la serie B

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il cerchio si stringe nei playoff diC Now. Le gare di ritorno dei quarti di finale hanno decretato le quattro squadre che scenderanno in campo per contendersi l’accesso alla finale. Si tratta die Lr. Dopo la vittoria dell’andata al Cibali, il Catania non è riuscito a ripetersi in terra campana perdendo 2-1 in casa dell’. Le reti decisive sono state quelle messe a segno da Liotti e D’Ausilio. Bissato invece il successo dell’andata per ilche all’Euganeo si impone 1-0 col Padova (gol decisivo di Della Morte). Laelimina la Juve Next Gen con un doppio pareggio chirurgico che premia i toscani in virtù della miglior posizione di classifica. Nel match di ritorno finisce 2-2 dopo l’1-1 dell’andata.

