Autovelox Rivoluzione in Arrivo | Nuove Regole contro le Trappole Comunali

(Di lunedì 27 maggio 2024) Roma - Dal 28 maggio entreranno in vigoreper l'uso degliin Italia, grazie al decreto firmato il mese scorso dal ministro dei Trasporti, Matteo Salvini. "Ho firmato il mese scorso il decreto che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 di questo mese e sarà norma dalla settimana prossima", ha dichiarato Salvini. Ma cosa cambierà concretamente? Un Nuovo Approccio alla Sicurezza Stradale Il ministero dei Trasporti ha messo in evidenza il numero eccessivo diin Italia. "Circa 11.300presenti nel paese, pari al 10% del totale mondiale, una evidente esagerazione", ha sottolineato Salvini al question time alla Camera. Cosa Cambia dal 28 Maggio Il decreto introducevolte a garantire che glisiano utilizzati solo dove necessario per prevenire incidenti e tutelare gli utenti, evitando che diventino un'ulteriore tassa per i cittadini.

